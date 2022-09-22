МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы населения в 2022 году снизятся на 2,2%, говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Минфин планирует занять средства через выпуск ОФЗ в 2023 году

Как следует из документа, в 2023 году ожидается рост реальных заработных плат на 2,6% после снижения на 2% в 2022 году и реальных располагаемых доходов населения — на 1,6% после снижения на 2,2% годом ранее.

Рост реальных располагаемых доходов населения в 2024 году прогнозируется на уровне 2,8%, в 2025 году — на 2,5%.

По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2022 года замедлили спад до 0,8% в годовом выражении с 1,2% в первом квартале, по итогам всего первого полугодия снизились также на 0,8%.

Как говорил журналистам в августе федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, спад реальных располагаемых доходов населения России прогнозировался в 2022 году на 2,8%. Таким образом, августовские оценки министерства скорректированы в лучшую сторону.