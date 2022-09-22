МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Лидеры стран-членов Евросоюза могут одобрить новые ограничения в отношении России на встрече в Праге 6-7 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В ЕК назвали идею ограничения цен на нефть России бессмысленной

"Ожидается, что Еврокомиссия представит на следующей неделе письменные предложения (по санкциям), а государственные лидеры 27 стран ЕС могут одобрить их, когда встретятся в Праге 6-7 октября", — передает издание.

Согласно информации источников, главы ЕС могут ввести потолок цен на нефть, усилить мер в отношении экспорта высоких технологий в Россию, ввести новые санкции против физлиц, а также запретить экспорт в Россию предметов роскоши.

Кроме того, Прибалтика и Польша добиваются запрета на импорт российских бриллиантов и конфискации российских активов в Европе. При этом другие члены сообщества предупредили, что такое предложение вряд ли получит единогласную поддержку государств Евросоюза.