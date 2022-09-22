МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. На универсальное пособие для семей с детьми, которое вводится с 1 января, будет направлено 1,7 триллиона рублей, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Дальневосточная ипотека почти вдвое увеличила строительство жилья в регионе

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.

"Универсальное пособие будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается порядка 10 миллионов детей, на него будет направлено 1,7 триллиона рублей из федерального и регионального бюджетов", — отметил министр.