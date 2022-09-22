МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщается в Telegram-канале правительства РФ. Банк России отметил быстрый рост вкладов россиян в юане

"Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен на заседании правительства. При формировании главного финансового документа кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента", — говорится в сообщении.

Ранее на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что проект бюджета на следующие 3 года предусматривает сбалансированную бюджетную политику с поддержанием спроса и уверенный рост экономики на уровне выше 2%. Кабмин ожидает, по его словам, общий объем поступлений в 2023 году в объеме свыше 26 триллионов 130 миллиардов рублей. В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем, уточнил Мишустин. Расходы, по сравнению с этим годом, немного увеличатся — до 29 триллионов 56 миллиардов рублей, отметил глава правительства. В течение всего периода бюджет будет дефицитным. Основным источником его покрытия станут государственные заимствования.