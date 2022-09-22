БРЮССЕЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Все решения Евросоюза по внешнеполитическим вопросам, к которым относится и введение санкций, принимаются единогласно до тех пор, пока соответствующий порядок не будет изменен единогласным решением всех стран-членов Евросоюза, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. СМИ: Евросоюз может одобрить новые антироссийские санкции 6-7 октября

Во вторник состоялось заседание Совета ЕС по общим делам, на котором обсуждался вопрос изменения механизма принятия решений в ЕС с единогласного на голосование большинством, что должно лишить государства-члены союза возможности использовать право вето, в том числе, в вопросах введения и отмены санкций. Министр по делам ЕС Чехии Микулаш Бек, председательствовавший на заседании, заявил на итоговой пресс-конференции, что не испытывает оптимизма в отношении быстрого прогресса в вопросе отказа от единогласного принятия важных решений в ЕС в пользу голосования большинством.

"Решения по внешней политике Евросоюза должны быть единогласными до тех пор, пока государства-члены не пересмотрят (этот механизм – ред.) также единогласным решением. До тех пор, пока такое решение не было принято, все внешнеполитические решения по-прежнему принимаются единогласно", — сказал собеседник агентства.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за принятие решений простым большинством по внешнеполитическим вопросам. Он пояснял, в частности, что вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласного принятия решений. По его словам, конфликт на Украине показал, что Евросоюз должен принимать "стратегические решения" в режиме реального времени. Он считает "безрассудным" работать по-старому, так как то, что не удавалось согласовать 27 членам, будет невозможно сделать, когда число стран ЕС достигнет 30 или более.

Европарламент также поддержал идею перехода к голосованию большинством голосов по вопросам, связанным с внешней политикой.