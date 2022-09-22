МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Власти анонсировали ряд мер по поддержке нуждающихся семей с детьми, которые вступят в силу с начала 2023 года. Вводится новая форма — универсальная выплата, ее оформление будет максимально упрощено. Также в будущем году предложено увеличить МРОТ и прожиточный минимум. В Минтруде назвали сумму, направленную на универсальное пособие для семей

ДЕНЕГ БОЛЬШЕ, ХЛОПОТ МЕНЬШЕ

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг предложил ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие для семей с низкими доходами. Он объединит несколько действующих сейчас мер социальной защиты, в частности, выплаты на рождение или усыновление ребенка и до достижения им трех лет. В пособие войдут начисления по уходу за ребенком до полутора лет для незастрахованных, на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати, а также ряд региональных выплат. Оно будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет по беременности на ранних сроках.

Размер выплаты будет определяться с применением комплексной оценки нуждаемости. Средний размер универсального пособия на одного ребенка по России составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей в зависимости от нуждаемости семьи и региона. Речь идет о 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Мишустин предложил ввести пособие для семей с низкими доходами

Кроме того, Минтруд разрешил семьям с доходами ниже двух прожиточных минимумов направлять материнский капитал на детские выплаты вне зависимости от очередности рождения. На каждого ребенка в месяц можно получить один прожиточный минимум. Сейчас такое право есть только на второго ребенка.

Для оформления универсального пособия и выплат из маткапитала достаточно будет после 1 января 2023 года подать лишь одно заявление без дополнительных справок. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить выплату сразу на каждого ребенка. Сделать это можно через портал Госуслуг, лично в МФЦ или в Фонде пенсионного и социального страхования.

Всего на универсальное пособие будет направлено 1,7 триллиона рублей из федерального и регионального бюджетов, уточнил глава Минтруда Антон Котяков. Выплаты коснутся семей, в которых воспитывается порядка 10 миллионов детей.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Министерство выступило и с другой инициативой, направленной на поддержку граждан. Предложено увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а средний прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 рублей. Это позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов россиян, прежде всего, из незащищенных категорий.

Таким образом, величина ПМ для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. В среднем он вырастет на 1721 рубль, для трудоспособных граждан — на 1876 рублей, для пенсионеров — 1481 рубль, для детей — 1670 рублей

Соответствующие проекты законов уже получили поддержку правительства и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета, сообщили в ведомстве.

Прожиточный минимум используется при оценке нуждаемости и начислении пособий, а также от него зависит размер социальных выплат. Его повышение позволит увеличить поддержку нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральные и местные доплаты к пенсиям.