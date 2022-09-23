ВАШИНГТОН, 23 сен — ПРАЙМ. Американский авиастроитель Boeing заплатит 200 миллионов долларов за введение в заблуждение инвесторов по поводу безопасности своей модели 737 Max после двух катастроф с ее участием, сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Boeing закрыл первое полугодие с чистым убытком

Деньги будут выплачены за снятие претензий регулятора, который утверждает, что компания и ее бывший руководитель Деннис Муиленбург публично называли лайнеры Boeing 737 Max "самыми безопасными из тех, что поднимались в небо", хотя знали о проблемах с авионикой.

Муиленбург согласился заплатить за урегулирование дела миллион долларов, сообщил SEC.

После двух катастроф, которые произошли в 2018 году в Эфиопии и в 2019 году в Индонезии, унеся жизни 346 человек, использование этой модели самолета было на два года приостановлено по всему миру. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.