МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Минпромторг РФ ведет работу по снижению зависимости от иностранных компонентов в машиностроении для металлургической отрасли, при этом ключевые комплектующие уже заменены на российские аналоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В России предоставят приоритет закупкам отечественных промтоваров

"Сейчас ведётся работа по обеспечению технологического суверенитета отрасли: российская металлургия переходит на собственную передовую машиностроительную базу. Все жизненно важные для производства комплектующие уже заменены на аналоги. Полная замена оборудования, разумеется, потребует времени – однако в России уже есть множество производителей оборудования для металлургии", — заявили в Минпромторга.

В частности, Челябинский электрометаллургический комбинат использует в работе оборудование от Новосибирского предприятия СКБ "Сибэлектротерм", которое поставило комбинату оборудование для рудовосстановительной печи, дуговую электропечь для электрометаллургического комплекса, агрегат ковш-печь, камерную установку вакуумно-кислородного рафинирования расплава стали, оборудование пылегазоочистки, технику для двухконтурной системы оборотного водоохлаждения и стенды сушки для высокотемпературного нагрева ковшей.

"Компания "Рэлтек" провела работы по модернизации вакуумной печи на предприятии "Протон-ПМ", ориентированном на выпуск продукции государственного значения", — добавили в министерстве. Помимо этого, "Рэлтек" поставил свою индукционную плавильную установку для предприятия "Никс" и НПП "Вулкан-ТМ", а на предприятии "Ижорские заводы" принимает участие в работе по обеспечению технологии выплавки и разливки стали для одной из деталей винтовой группы уникального ледокола "Лидер", а для завода "ГАЗ" компанией был изготовлен и отгружен трайб-аппарат.

"Таким образом, российскими машиностроителями совместно с Минпромторгом России проводится активная работа по достижению технологического суверенитета высокотехнологического оборудования и наращиванию компетенций в нишах, которые ранее были заняты европейскими компаниями", — отметили в министерстве.

В начале августа, во время совещания по развитию металлургического комплекса у президента РФ Владимира Путина, вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские металлурги во втором квартале 2022 года снизили экспорт на 20%, по сравнению с первым кварталом, а загрузка мощностей предприятий по отрасли снизилась в среднем с 93% до 80%.