МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Самая высокая средняя заработная плата в России зафиксирована на Чукотке — 139 тысяч рублей, передает RT со ссылкой на данные Росстата за июнь 2022 года. Голикова назвала ситуацию на рынке труда России стабильной

В пятерку регионов с наиболее высокими зарплатами вошли также ЯНАО — 135,8 тысячи рублей, Камчатка — 127,2 тысячи, Ненецкий автономный округ — 123,7 тысячи и Москва — 123,7 тысячи.

При этом меньше всего получают в Чеченской республике — 34,1 тысячи рублей, Ингушетии — 34,8 тысячи, Карачаево-Черкесии — 39 тысячи, Кабардино-Балкарии — 39,1 тысячи и Ивановской области — 39,4 тысячи.

По сравнению с июнем 2021 года средняя зарплата в России выросла почти на 8 тысяч рублей — было 58,7 тысячи, сейчас — 66,6 тысячи.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что эти результаты можно назвать "абсолютно традиционным соотношением". По его словам, Чукотка практически всегда занимала первое место по размеру средней зарплаты среди других российских регионов.

"Ямал в принципе тоже всегда находился в этих же пределах. На первых местах всегда находятся те регионы, которые занимаются добычей нефти, газа, золота, алмазов", — сказал специалист.

В то же время такие регионы, как Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан, всегда располагались внизу рейтинга — по его мнению, это связано прежде всего с высоким уровнем безработицы, объяснил эксперт.