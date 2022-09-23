МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Швейцарский национальный банк не ожидает, что экономика Швейцарии скатится в рецессию, однако не исключает возможности такого развития событий. Об этом заявил глава регулятора Томас Йордан. Швейцарский национальный банк повысил процентные ставки

"В настоящее время мы этого не ожидаем. Швейцарская экономика должна в текущем году вырасти на 2,0%", — сказал он. ШНБ озвучил данный прогноз в четверг, когда по итогам очередного заседания повысил на 75 базисных пунктов свою ключевую ставку, которая до этого была отрицательной.

"В следующем году ситуация может продолжить ухудшаться. Может проявиться ряд факторов, способных оказать негативное влияние на экономический рост, таких как новое резкое подорожание энергоносителей, экономический спад за рубежом или же ухудшение обстановки с коронавирусом", — сообщил Йордан.

"Все это будет иметь крайне негативные последствия, и нельзя будет полностью исключить вероятность того, что мировая экономика, а вместе с ней и экономика Швейцарии окажутся в рецессии", — сказал глава ШНБ.

С окончанием эры отрицательных процентных ставок каждый банк будет сам решать, какие ставки по вкладам предложить своим клиентам, заявил он.

"Банки конкурируют друг с другом и зависят от клиентов, размещающих вклады и открывающих зарплатные счета. Это будет способствовать повышению ставок по вкладам в среднесрочной перспективе", — сказал Йордан.