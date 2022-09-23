МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Америка "катится в ад", без сильного лидера страна не выживет, заявил экс-президент США Дональд Трамп. WSJ рассказала, как США используют трудности Европы с газом

"Наша страна катится в ад, наша нация находится в упадке… Эта страна в беспорядке. Так, как она живет сейчас, она не выживет", — сказал бывший американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что с момента окончания своего президентства замечает "радикальные изменения в стране".

По словам Трампа, нынешний глава США Джо Байден демонстрирует слабость на мировой арене. Вашингтону, отметил экс-президент, сейчас нужен сильный президент, чтобы иметь дело с "проницательными и умными" мировыми лидерами.

Кроме того, Трамп не исключил выдвижение своей кандидатуры на выборах в 2024 году, но и не подтвердил эту возможность.