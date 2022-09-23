МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Власти Швейцарии не исключили возможности присоединения к антироссийским санкциям, которые Евросоюз может ввести из-за референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, сообщили в Федеральном совете (правительстве) страны. СМИ: Евросоюз ввел санкции против всех "важных птиц" в России

"ЕС объявил о новых санкциях в связи с проведением этих так называемых референдумов. Если они будут реализованы, Федеральный совет рассмотрит вопрос об их принятии", — сказано в официальном заявлении правительства.

Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.

Западные страны еще до начала референдумов заявили, что не признают их итогов. В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, руководства страны и людей, вовлеченных в организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.