БЛАГОВЕЩЕНСК (Башкирия), 23 сен — ПРАЙМ. Россия сохраняет все поставки продовольствия в дружественные страны и даже наращивает в ряд недружественных, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. Россия может собрать рекордный урожай зерна в этом году

"Все дружественные страны на сегодняшний день продолжают с нами контакты по поставкам нашего продовольствия. И мы оценивали динамику — даже недружественные страны, например, за первое полугодие Южная Корея купила больше российского продовольствия, чем покупала даже в 2021 году", — сообщила Абрамченко.

Вице-премьер подчеркнула, что Россия в поставках продовольствия традиционно ориентирована на дружественные страны. "География поставок — это Ближний Восток, это Африка, география не меняется. Надо сказать, что по зерновым у нас партнеры и в рамках ЕвраЗЭС всегда российские зерновые приобретали. Они для нас тоже приоритет по поставкам. Турция много забирает", — сообщила она.

Что касается мер, которые могли бы активизировать экспорт на фоне большого урожая, продолжила Абрамченко, то из долгосрочных мер наиболее важным является реализация обновленной стратегии развития российского АПК до 2030 года.

"Там предложены совершенно другие подходы, например, к решению проблем логистики, заложено строительство судов, в том числе для перевозки зерновых. Мы хотим, с одной стороны, загрузить наши верфи, с другой – не иметь больше никаких проблем с фрахтом, и к 2030 году планируем построить около 14 кораблей разной грузоподъемности", — сказала вице-премьер.

Краткосрочные меры, продолжила она, касаются взаимных расчетов в нацвалютах и страхования. "Безусловно, это приоритет, поэтому коллеги по линии банковского сообщества ведут такие переговоры, надо сказать, весьма успешно с дружественными странами. Третье направление – это страховка. Нам нужна своя страховая организация, которая будет брать на себя риски с логистикой и с фрахтом сейчас, в эти непростые времена", — заключила Абрамченко.