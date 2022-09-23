МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Работодатель сможет прекращать действие трудового договора с мобилизованным сотрудником, если он не выйдет на работу после трех месяцев с даты окончания службы по мобилизации, текст поправок в Трудовой кодекс РФ есть в распоряжении РИА Новости. В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для участников спецоперации

Поправки депутаты и сенаторы предлагают внести в статью 81 части первой ТК РФ. Согласно изменениям, работодатель сможет расторгнуть трудовой договор с сотрудником, если по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или службы по контракту, работник не вышел на работу.

На время службы трудовой договор с сотрудником не расторгается, а приостанавливается, однако трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается, указывается в тексте поправок в ТК РФ.

В пятницу "Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

Все работающие граждане, кто будет призван в рамках частичной мобилизации, смогут сохранить свое рабочее место, говорится на портале Объясняем.РФ.

"Согласно правилам, утвержденным постановлением правительства, все граждане, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, смогут сохранить действующий трудовой договор", — указывается на сайте.

Мобилизованные граждане, подчеркивается, смогут позже вернуться на прежнее место работы, необходимые для этого изменения утверждены постановлением правительства.

"Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохранятся", — говорится на портале.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.