МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следующая будет только 1 июля 2024 года; предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года не превысит 9%, заявили в пятницу в пресс-службе Минэкономразвития России. Пособие при рождении ребенка в России вырастет в 2023 году

"Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. За счет данного решения более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года", — говорится в сообщении министерства.

Согласно сообщению релиза, такой перенос сроков индексации объясняется необходимостью "обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения". Также индексация тарифов поспособствует обновлению теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Сообщается, что изменение стоимости коснется горячей и холодной воды, электроэнергии, тепла, газа и твердых коммунальных отходов. Также рост тарифов не превысит 9%.

"Иными словами, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года – на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года – на 221 рубль в месяц. Вместе с тем, окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать Правительство субъекта РФ", — подчеркнули в министерстве.

Также указано, что ФАС России проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста.

В текущем году уже была произведена индексация тарифов ЖКУ для населения по России — с 1 июля в среднем на 4%.

"Напомним, что рост регулируемых тарифов долгое время сдерживался — правительство РФ в последние 3 года индексировало тарифы до 2 раз ниже инфляции. Это позволяло контролировать их индексацию, делая ее более плавной и безболезненной потребителей", — добавили в Минэкономразвития.

В 2021 году в России инфляция составила 8,4%, а в текущем году, по прогнозу министерства экономического развития, составит 12,4%.