МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. ФРГ хочет, чтобы компании из ЕС перестали предоставлять финансирование металлическим и редкоземельным рудникам в России, сообщает газета Financial Times. СМИ: ЕС хочет ввести потолок цен на нефть из России в ближайшие недели

"Германия… распространила предложение с призывом запретить компаниям ЕС предоставлять финансирование металлическим и редкоземельным рудникам в России, запретить импорт урана из страны… Она также хочет, чтобы страны ЕС прекратили экспортировать специализированный уголь, используемый для переработки нефти в России", — говорится в сообщении издания.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.