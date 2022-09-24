БАНГКОК, 24 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о несправедливости финансовой системы, в которой одна страна контролирует учетные ставки для всего мира. WSJ рассказала, как США используют трудности Европы с газом

"Меня беспокоят сегодня те вызовы, которые с давнего времени все еще остаются без ответа, и на самом деле ситуация с ними даже ухудшается. Один из главных уроков, которые мы вынесли из пандемии, это то, что мы не можем убежать от каждого вызова, с которым мы сталкиваемся. Эгоизм и отсутствие сочувствия к другим создают только недоверие в международном сотрудничестве", — сказал он.

"Во взаимосвязанном мире политические и иные решения одних стран могут оказывать влияние на другие страны. Например, в условиях борьбы с инфляцией, от которой сейчас страдает мир, установление учетных ставок только одной страной влияет и на другие страны. Вот сфера, в которой координация и сотрудничество между странами должны укрепляться с целью добиться более справедливого экономического благополучия для всех", — заявил он.

В международной финансовой и монетарной структуре, в которой до сих пор доминируют несколько крупных держав, во время постковидного восстановления внутренние финансовые решения должны быть адаптированы к реальности и нуждам развивающихся стран, добавил он.

"В этой связи Малайзия призывает страны-члены ООН создать международный механизм монетарного сотрудничества, чтобы построить более эффективную и справедливую систему, способную дать сбалансированный ответ на финансовые нужды глобального развития", — заявил Исмаил Сабри Яакоб.