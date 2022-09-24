ООН, 24 сен — ПРАЙМ. Страны Европы на данном этапе не обсуждают возможность снятия санкций, введенных в отношении России в связи с событиями на Украине: ситуация ровно противоположная, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Энергетический кризис в Европе продлится дольше зимы, считают аналитики

"Нет, нет, все ровно наоборот", — сказал Сиярто, отвечая на вопрос о том, ведутся ли на пространстве ЕС дискуссии о возможности отмены рестрикций в отношении РФ. Сам венгерский министр находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

При этом глава венгерского МИД затруднился ответить на вопрос, может ли дефицит энергоносителей зимой побудить страны Европы ослабить введенные против России ограничения.

На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал, что ЕС введет новые санкции в отношении РФ, как персональные, так и секторальные, в связи с организацией референдумов на территории освобожденных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. До этого Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели жесткие рестрикции против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на территории Украины.