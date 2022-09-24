МИНСК, 23 сен — ПРАЙМ. В Белоруссии с 24 сентября на полгода вводится запрет на вывоз зерновых, говорится в постановлении Совета министров, опубликованного в субботу на национальном правовом портале. Лукашенко предсказал Белоруссии "небывалый урожай" зерна

"Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства–члены Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения (далее – товары); за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами–членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", — говорится в тексте постановления.

В перечень товаров, запрещенных к вывозу, входит пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес, прочие злаки – всего 19 наименований.