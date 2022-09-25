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Генсек ООН обсудил с главой МИД Белоруссии поставку удобрений
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ООН, 25 сен — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем продовольственный кризис и поставку удобрений, сообщила пресс-служба ООН... ПРАЙМ, 25.09.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, оон, белоруссия, удобрения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ООН, 25 сен — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем продовольственный кризис и поставку удобрений, сообщила пресс-служба ООН.
"Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество ООН и Белоруссии, защиту прав человека. Далее они обменялись мнениями по вопросам, связанным с глобальным продовольственным кризисом и необходимостью обеспечения достаточного количества удобрений", — сказано в сообщении.