ООН, 25 сен — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем продовольственный кризис и поставку удобрений, сообщила пресс-служба ООН. Главы МИД Белоруссии и Индии обсудили ситуацию на рынке калия

"Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество ООН и Белоруссии, защиту прав человека. Далее они обменялись мнениями по вопросам, связанным с глобальным продовольственным кризисом и необходимостью обеспечения достаточного количества удобрений", — сказано в сообщении.