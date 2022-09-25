МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. В России разработали профессиональный стандарт для бизнес-тренеров, рассказала "Известиям" ректор Международного института менеджмента объединений предпринимателей Анна Палагина. Документ подготовлен на базе института. Юрист рассказал, как мошенники могут попытаться увести деньги у избирателей

По ее словам, стандарт дает такую возможность инструмент проверки знаний, профессионального мастерства — сейчас она отсутствует. Она добавила, что при выборе бизнес-тренеров зачастую приходится руководствоваться только информацией, подготовленной ими самими, данными из открытых источников.

Если нет профессии, то и нет четких требований к ней как со стороны профессионального сообщества, так и соответствующих органов надзора в сфере образования, отметила эксперт.

Из проекта стандарта следует, что к функциям бизнес-тренера предлагается отнести проведение бизнес-обучения, его методическое обеспечение и управление таким обучением.

Для его проведения предлагается иметь высшее образование и опыт практической работы не менее года. Также рекомендуется не реже раза в год проходить программы повышения квалификации. К квалификации разработчиков материалов для бизнес-обучения и управляющих бизнес обучения требования, согласно стандарту, будут еще жестче.

В качестве механизма проверки необходимых знаний, по словам Палагиной, может быть использован, например, квалификационный экзамен. Ожидается, что в течение полугода стандарт будет принят и утвержден министерством, добавила она. По мнению эксперта, появление профессии бизнес-тренера будет лишь частью общей работы по подготовке комплексного законодательства для регулирования этой сферы.

Объявлений о продаже различных курсов миллионы и отсеять псевдоспециалистов просто необходимо, уверен председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. "Два года назад я бы сказал, что инфоцыган — это человек, который учит бизнесу, а сам при этом никогда им не занимался. Но сейчас появились врачи-инфоцыгане, психологи-инфоцыгане. Даже люди, которые за деньги учат мечтать. Есть даже миллионеры-инфоцыгане. Это явление стало многогранным", — пояснил он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила важность этой проблемы. По ее словам, на рынке постоянно появляются новые услуги: лайф-коучи, перформанс-коучи, астропсихология.

"Это не только профстандарты, это целый комплекс вещей. Включая лицензирование психологической деятельности, если оно найдет поддержку. Нужны также какие-то дополнительные полномочия для правоохранительных органов по борьбе с этим явлением. Всё это должно быть проработано", — сообщила депутат.