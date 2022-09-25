МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проекты федерального бюджета и основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы, сообщается на сайте кабмина. Правительство выделило 15 миллиардов рублей на судостроительство

"Решения Правительства: Одобрить проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Указанный законопроект внести в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Также правительство одобрило проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

Уточняется, что в представленном докладе раскрываются цель и принципы денежно-кредитной политики Банка России, отражается взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы её развития с учётом масштабных внешних торговых и финансовых ограничений со стороны ряда стран, снижения роста мировой экономики и риска рецессии в крупнейших экономиках мира.

Кроме того, из сообщения на сайте кабмина следует, что правительство одобрило ускоренное повышение МРОТ в 2023 и 2024 годах. Минтруд предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 2023 год

"Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и приостановлении действия её отдельных положений" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проектом федерального закона предусматривается ускоренное повышение в 2023 и 2024 годах минимального размера оплаты труда.

Наконец, правительство одобрило выделение Минпромторгу бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал "Государственной транспортной лизинговой компании".

"Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что проект распоряжения подготовлен в целях реализации механизма лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта на некоммерческих (льготных) условиях, а также для достижения целей государственной программы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений".

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правкомиссии по бюджетным проектировкам, на котором заявил, что федеральный бюджет в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом, что поможет защитить экономику от внешних рисков. По его словам, в 2023 и 2024 годах предусматривается переходный период, когда расходы будут выше тех, что должны быть по правилу, на 2,9 триллиона рублей и на 1,6 триллиона рублей соответственно.

В результате дефицит бюджета будет сокращаться с 2% ВВП в 2023 году до 1,4% в 2024 году и 0,7% ВВП в 2025 году. Дефицит бюджета РФ в 2023-2025 годах, по словам Мишустина, будет покрываться в основном за счет заимствований.

При этом президент России Владимир Путин позднее заявил, что Россия выйдет на бюджетное правило где-то в 2024 году и уверенно будет сокращать дефицит федерального бюджета до 0,7% ВВП, уже в 2023 году он может оказаться меньше 2% ВВП. Действие бюджетного правила, которое ограничивало использование дополнительных доходов казны от экспорта нефти и газа, в текущем году было приостановлено.