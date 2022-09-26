МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Германии в иностранной и национальной валютах на наивысшем уровне "AAA", прогноз стабильный, а краткосрочные рейтинги страны остались на уровне "A-1+", говорится в сообщении агентства. Fitch подтвердило рейтинги крупнейших американских банков

Это отражает ожидания S&P того, что стране удастся избежать нормирования газа в грядущие зимние месяцы, а рост энергетических цен снизит спрос в достаточной степени, чтобы выполнить официальную цель уменьшения потребления газа на 15%, говорится в релизе.

Инфляция по итогам текущего года прогнозируется на уровне 8,4% после 3,2% год назад. В следующем году ожидается её замедление до 7%.

"Мы считаем, что высокие цены на энергоносители будут иметь эффект на производственные расходы в течение следующих нескольких лет. Этот факт в совокупности с устойчивым рынком труда, скорее всего, продержит инфляцию несколько выше 2% до начала 2025 года", — также считают аналитики. А при худших сценариях более высокие цены на энергию могут повлиять на уровень заработной платы и потенциально понизить конкурентоспособность Германии, указывает S&P.

"Немецкая экономика движется к рецессии в следующие несколько месяцев, ожидается, что реальный ВВП сократится на 0,3% в 2023 году, также существуют риски, включая ослабление роста в крупнейших экспортных рынках Германии (ЕС, США и Китая) и энергетическое нормирование", — объясняют аналитики агентства.

Согласно прогнозам агентства, в текущем году рост ВВП составит 1,5% (вместо старого прогноза в 4,3%) после увеличения на 2,6% в 2021 году, а в 2024-2025 году экономика Германии перейдет к росту — на 1,2% и 1,3% соответственно.