МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия, вероятно, представит странам-членам ЕС предложения по новому пакету антироссийских санкций на этой неделе, меры могут одобрить до середины октября. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Япония вводит новые санкции против России

"На выходных Еврокомиссия провела консультации со странами-членами ЕС по следующему пакету санкций против России, и, как ожидается, исполнительный орган представит по нему официальное предложение столицам на этой неделе", — отмечает издание.

По словам источника, новые меры одобрят еще до очередной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в середине октября.

Как добавил портал, новые санкции коснутся атомной энергетики, отключения большего количества банков от системы SWIFT, области информационных технологий, а также экспорта предметов роскоши в Россию.