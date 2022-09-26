МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник проведут встречу, сообщил Telegram-канал "Пул первого". Лукашенко предсказал Белоруссии "небывалый урожай" зерна

"Первый (президент Белоруссии — ред.) с рабочим визитом в России. Переговоры лидеров стартуют в ближайшее время", — сказано в близком к пресс-службе белорусского лидера канале.