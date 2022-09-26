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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220926/838246685.html
СМИ сообщили, что встреча Путина и Лукашенко состоится сегодня
Экономика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник проведут встречу, сообщил Telegram-канал "Пул первого". "Первый (президент Белоруссии — ред.) с... ПРАЙМ, 26.09.2022
экономика, новости, владимир путин, александр лукашенко, переговоры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник проведут встречу, сообщил Telegram-канал "Пул первого".
"Первый (президент Белоруссии — ред.) с рабочим визитом в России. Переговоры лидеров стартуют в ближайшее время", — сказано в близком к пресс-службе белорусского лидера канале.