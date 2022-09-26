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Путин и Лукашенко начали переговоры
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Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого"... ПРАЙМ, 26.09.2022
экономика, новости, владимир путин, александр лукашенко, переговоры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".
"Официальная часть (встречи президентов — ред.) только что началась", — сказано в публикации.
Ранее Telegram-канал отметил, что Лукашенко находится с визитом в России, где у него запланированы переговоры с Путиным.