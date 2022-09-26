МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого". СМИ сообщили, что встреча Путина и Лукашенко состоится сегодня

"Официальная часть (встречи президентов — ред.) только что началась", — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал отметил, что Лукашенко находится с визитом в России, где у него запланированы переговоры с Путиным.