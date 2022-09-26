МАРИУПОЛЬ, 26 сен — ПРАЙМ. Мариуполь должны восстановить за ближайшие три года, президент России одобрил такую программу, средства выделены, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Петербургские специалисты помогут восстановить Мариуполь

"Поставлена задача за три года привести город в порядок. Под это выделены средства. Это одобрил президент", — заявил Хуснуллин на мероприятии выдачи ключей от новых квартир горожанам Мариуполя.

По его словам, не все получается сделать быстро, однако темпы развития восстановления города с каждым днем только увеличиваются, и как можно больше объектов будет восстановлено.