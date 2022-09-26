Хуснуллин заявил, что Мариуполь должны восстановить за три года
Хуснуллин: поставлена задача восстановить Мариуполь за три года
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МАРИУПОЛЬ, 26 сен — ПРАЙМ. Мариуполь должны восстановить за ближайшие три года, президент России одобрил такую программу, средства выделены, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
"Поставлена задача за три года привести город в порядок. Под это выделены средства. Это одобрил президент", — заявил Хуснуллин на мероприятии выдачи ключей от новых квартир горожанам Мариуполя.
По его словам, не все получается сделать быстро, однако темпы развития восстановления города с каждым днем только увеличиваются, и как можно больше объектов будет восстановлено.