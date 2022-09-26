МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Инфляция все больше распространяется по еврозоне, тогда как экономический рост замедляется, так как блок испытывает трудности ввиду конфликта на Украине. Об этом в понедельник заявил вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос. Представитель ЕЦБ заявил, что инфляция в еврозоне продолжит расти

"Мы ожидаем, что в 3-м и 4-м кварталах экономический рост значительно замедлится, причем мы можем стать свидетелями того, что его темпы приблизятся к нулю", — сказал он на конференции.

Ожидается, что в сентябре инфляция ускорится до 9,6%, что будет рекордным максимумом для еврозоны. Рост базового индекса цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и топливо, вероятно, тоже ускорится.

ЕЦБ на своем сентябрьском заседании повысил процентные ставки на беспрецедентные 75 базисных пунктов и пообещал дальнейшие меры в предстоящие месяцы, так как инфляция в еврозоне достигла самого высокого уровня почти за 50 лет и собирается подняться еще выше.

В настоящее время ожидания инвесторов в отношении повышения ставки в октябре разделились. Некоторые из них ожидают повышения на 50 базисных пунктов, а другие — на 75 базисных пунктов. При этом повышение ставки ожидается на каждом из следующих заседаний до конца весеннего периода.

Де Гиндос не подал каких-либо сигналов в отношении масштабов дальнейших повышений ставки, но добавил, что они будут зависеть от данных. Он заявил, что инфляционное давление за последнее время усилилось.