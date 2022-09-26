МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов России в 2023 году, скорее всего, не будет покупать валюту для Фонда национального благосостояния (ФНБ), так как есть другие резервы, чтобы финансировать дефицит, сказала РИА Новости экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец. Минфин спрогнозировал сокращение ФНБ в 2023 году

"В ситуации большого расширяющегося дефицита надо, по идее ФНБ надо тратить, а не покупать валюту, но скорее всего, мы не увидим никаких операций по ФНБ в следующем году, потому что есть и другие резервы, чтобы финансировать дефицит: рублевые счета Минфина или заимствования, но все равно проводить операции по покупке валюты здесь неуместно, потому что ЦБ под санкциями, а Минфин – потому что он не копит ФНБ. Видимо, какой курс сложится, такой и станет комфортным, придется адаптироваться", — говорит Донец.

Ранее в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов указывалось, что Минфин России в планирует расходовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023-2024 годах, при этом в 2024 году планируется одновременно начать пополнение фонда, перейдя к 2025 году к полному отказу от использования средств ФНБ и его пополнению.

В середине сентября в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России поддерживает введение бюджетного правила, параметры которого сейчас обсуждаются, возобновление покупок валюты на рынке возможно только в его рамках.

Донец отметила, что сейчас трудно чем-то повлиять дополнительно на курс рубля к доллару в отсутствие валютных интервенций, а бюджетное правило сложно запустить, потому что мы не можем говорить сейчас о покупке валюты в ситуации, когда ФНБ или другие сбережения не собираются, а только тратятся.