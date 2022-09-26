МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Британские власти на фоне референдумов о вхождении в состав России расширили список антироссийских санкций, следует из опубликованного на сайте правительства заявления. "Агроэкспорт" заявил о незначительном влиянии санкций на поиск рынков сбыта

Отмечается, что под санкции попали бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандер Махмудов и Игорь Макаров, имеющие совокупное чистое состояние в 6,3 миллиарда фунтов стерлингов, "за поддержку или получение выгоды от правительства России и деятельность в секторах, имеющих стратегическое значение".

Также власти запретили въезд в страну начальнику управления президента России по внутренней политике Андрею Ярину.

Помимо этого, Великобритания ввела ограничения против главы правительства Херсонской области Сергея Елисеева, министра образования и науки Луганской Народной Республики Ивана Кусова, главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого и заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгения Солнцева, члена главного совета администрации области Владимира Рогова, главы администрации Херсона Александры Кобеца за организацию референдумов.

ЛОНДОН ВВОДИТ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РЯДА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУКОВОДСТВА ГОСБАНКОВ В СВЯЗИ С РЕФЕРЕНДУМАМИ — ДОКУМЕНТ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО "ГОЗНАКА" — ВЛАСТИ

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