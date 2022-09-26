БРЮССЕЛЬ, 26 сен — ПРАЙМ. ВВП еврозоны, вероятно, снизиться в четвёртом квартале 2022 гола и первом квартале 2023 года, весь следующий год будет сложным, но пока не ясно, будет ли рецессия по его итогам, сказала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в профильном комитете Европарламента. ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП в 2023 году

"Будет ли 2023 год годом рецессии? Будущее покажет", — сказала она.

Лагард напомнила, что в базовом сценарии ЕЦБ ожидается рост ВВП еврозоны в следующем году на 0,9%, в неблагоприятном же сценарии, часть элементов которого с момента составления уже реализовались, предполагается рецессия в 0,9%.

"С учётом уровня неопределённости, с которым мы сталкиваемся… трудно предсказывать, каков будет реальный итог 2023 года. Но это будет, конечно же, трудный год, первый квартал которого скорее всего будет негативным. И четвёртый квартал 2022 года, как мы считаем, будет негативным", — отметила глава ЕЦБ.