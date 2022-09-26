БРЮССЕЛЬ, 26 сен — ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард подтвердила намерение регулятора повышать свои базовые ставки на ближайших советах управляющих. В ЕЦБ допустили снижение ВВП в еврозоне в четвертом квартале 2022 года

"Мы ожидаем, что ещё выше поднимем процентные ставки на следующих нескольких встречах", — сказала она, выступая в профильном комитете Европарламента.

Совет управляющих ЕЦБ на заседании 8 сентября впервые за всю историю повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов — до 1,25% с 0,5% годовых. В релизе регулятора тогда говорилось, что на следующих нескольких заседаниях совет управляющих рассчитывает еще больше повысить процентные ставки. Лагард уточняла, что это может быть менее пяти встреч. ЕЦБ повышает ставки из-за слишком высокой инфляции в еврозоне, поясняла она.