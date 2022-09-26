МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Индексация тарифов с 1 декабря на 9% уже включена в прогноз по инфляции в 12,4% на 2022 год, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития России. Эксперт спрогнозировал сохранение отрицательной доходности облигаций

В минувшую пятницу министерство сообщило, что правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, ее предельный уровень не превысит 9%. Следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года. В частности тарифы на газ для промышленности и населения РФ с 1 декабря 2022 года вырастут на 8,5%, на электроэнергию — на 9%.

"Индексация тарифов с 1 декабря в 9% уже включена в прогноз по инфляции в 12,4% на 2022 год", — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников говорил, что инфляция в России по итогам текущего года составит 12,4%, при этом в 2023 году она замедлится до 5,5%, а в последующие годы составит 4%.

По последним данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении на 19 сентября составила 13,92% после 14,06% неделей ранее.