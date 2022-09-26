МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Снижение средней цены на одежду и обувь, ввезенную по параллельному импорту, достигает 50%, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Импорт фармсубстанций и фармпродукции России вырос в первом полугодии

"По информации, поступившей от крупнейших маркетплейсов, в категориях "одежда", "обувь", где разрешен свободный импорт, наблюдается снижение средней цены товаров от 7% до 50%", — говорится в сообщении.

При этом по определенным категориям потребительских товаров, где такой импорт не разрешен, отмечается рост цен на отдельные категории до 30% и снижение объемов реализации от 8% до 20% по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, по инициативе ФАС были проведены совместные встречи с ведущими маркетплейсами, где обозначали намерения всех торговых площадок внедрять механизмы взаимодействия с продавцами, направленные на минимизацию объема попадающего в продажу контрафакта.

Антимонопольная служба также напомнила, что гарантийное обслуживание обязан осуществлять производитель, продавец или импортер товаров. Поэтому даже в отсутствие возможности обращения в представительство производителя покупатель может обратиться к продавцу или импортеру. Вместе с тем объем гарантии по срокам и объемам работ может быть добровольно расширен любым участником цепочки.

Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.