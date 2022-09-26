МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Объем рынка страхования растениеводства за январь-август вырос в России на 30% относительно аналогичного периода прошлого года, до 3,9 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). Индексация тарифов в декабре заложена в прогноз по инфляции в 12,4%

"Объем рынка страхования растениеводства за 8 месяцев 2022 года составил 3,9 миллиарда рублей. Договоры страхования яровых сельхозкультур к 1 сентября 2022 года заключены в 53 регионах РФ в отношении площади посевов 3,9 миллиона гектаров, что эквивалентно около 8% площади весеннего сева. Годом ранее было застраховано около 4 миллионов гектаров, объем начисленной страховой премии – 3 миллиарда рублей", — поделились в НСА.

Поголовье сельхозживотных застраховано с господдержкой по договорам, действующим на 1 сентября 2022 года, в 66 регионах: 13,8 миллиона голов свиней, 256,4 миллиона голов птицы, 1,3 миллиона голов крупного рогатого скота и 248 тысяч голов мелкого. Объем рынка страхования животноводства за первые восемь месяцев составил 1,6 миллиарда рублей, годом ранее – почти 1,4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе.

"Общий объем рынка агрострахования на 1 сентября – 5,6 миллиарда рублей, годом ранее на эту же дату — 4,5 миллиарда рублей, прирост рынка: +25%", — указали в НСА.