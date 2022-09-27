МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Проект нового пакета антироссийских санкций могут вынести на обсуждение в Евросоюзе в среду, чтобы принять его к концу недели, но эти планы могут сорвать позиции Венгрии, Кипра и Мальты, сообщила газета Financial Times. Великобритания расширила список санкций против России

По данным издания, в ЕС ожидают вынесения нового проекта мер для обсуждения среди стран-членов "уже завтра, с тем, чтобы принять его к концу недели".

"Но этот календарь может легко сбиться, если Венгрия, и в некоторой степени Кипр и Мальта, откажутся подыграть", — подчеркнули в газете.