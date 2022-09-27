МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтении поправки об освобождении мобилизованных россиян и членов их семей от уплаты пеней за просрочку выплат по ЖКХ. Госдума одобрила поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян

Инициативу внесли депутаты от "Единой России" Сергей Неверов, Сергей Пахомов и Павел Качкаев.

Мобилизованные граждане до прекращения действия контракта о прохождении военной службы не будут платить пени в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Мера касается также членов их семей.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.