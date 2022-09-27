ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. В этом году Федеральной резервной системе придется поднять ставки еще как минимум на один процентный пункт, сказал во вторник президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс. Тем самым Эванс продемонстрировал более агрессивную позицию, чем та, которую он занимал раньше, а также подчеркнул крепнущую решимость центрального банка США обуздать слишком высокую инфляцию. Reuters: представитель ФРС США советует центробанкам действовать агрессивно

Эванс также сказал, что не ожидает увеличения безработицы до рецессионных значений, хотя действия ФРС и приведут к замедлению роста экономики до темпов ниже тренда и ослаблению рынка труда. Это должно замедлить инфляцию до определенного ФРС целевого уровня 2%.

"Мой прогноз примерно совпадает со срединной оценкой", — сказал Эванс, имея в виду последние квартальные прогнозы руководителей ФРС.

Срединный прогноз 19-ти руководителей центрального банка указывает на то, что в ФРС ожидают повышения ключевой ставки, диапазон которой после недавнего повышения на 75 базисных пунктов составляет 3,0%-3.25%, до 4,4% к концу этого года и 4,6% к концу следующего.

Ранее в этом месяце Эванс высказывался в поддержку повышения ставок всего до 4%. В понедельник другие руководители ФРС отмахнулись от проблемы усиления волатильности на мировых рынках (от обвала фондовых индексов в США до скачков валютных курсов в других странах), заявив, что их приоритетом остается возвращение контроля над инфляцией в собственной стране.