Правительство направило более 140 миллиардов рублей на проекты, заявленные центрами компетенций
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Свыше 140 миллиардов рублей направлено на 100 проектов, заявленных центрами компетенций, планируемый объём собственных инвестиций со стороны компаний превышает 90 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по импортозамещению программного обеспечения.
"Обсудим сегодня результаты деятельности центров компетенций, которые охватывают такие секторы экономики, как транспорт, сельское хозяйство, торговля, связь и металлургия… Главная задача – сформулировать потребности отраслей в российских разработках, предложить механизмы их внедрения и тиражирования. На это направлены около 100 заявленных центрами проектов на общую сумму свыше 140 миллиардов рублей. Планируемый объём собственных инвестиций со стороны компаний превышает 90 миллиардов рублей", — сказал Мишустин.
Он также обратил внимание на якорных заказчиков, отметив, что создание условий для появления отечественных IT-решений и их вывод на рынок – это общее дело правительства и бизнеса.
Мишустин в начале июня поручил создать в России индустриальные центры компетенций (ИЦК) для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. По его словам, центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании. В данный момент в России создано 33 ИЦК и 10 центров компетенций по развитию общесистемного прикладного программного обеспечения.
https://1prime.ru/state_regulation/20220927/838268708.html