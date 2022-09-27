МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Свыше 140 миллиардов рублей направлено на 100 проектов, заявленных центрами компетенций, планируемый объём собственных инвестиций со стороны компаний превышает 90 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по импортозамещению программного обеспечения. Правительство поддержит развитие отечественной электронной индустрии

"Обсудим сегодня результаты деятельности центров компетенций, которые охватывают такие секторы экономики, как транспорт, сельское хозяйство, торговля, связь и металлургия… Главная задача – сформулировать потребности отраслей в российских разработках, предложить механизмы их внедрения и тиражирования. На это направлены около 100 заявленных центрами проектов на общую сумму свыше 140 миллиардов рублей. Планируемый объём собственных инвестиций со стороны компаний превышает 90 миллиардов рублей", — сказал Мишустин.

Он также обратил внимание на якорных заказчиков, отметив, что создание условий для появления отечественных IT-решений и их вывод на рынок – это общее дело правительства и бизнеса.

Мишустин в начале июня поручил создать в России индустриальные центры компетенций (ИЦК) для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. По его словам, центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании. В данный момент в России создано 33 ИЦК и 10 центров компетенций по развитию общесистемного прикладного программного обеспечения.