МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Государство выполнит свои обязательства перед гражданами, как бы ни было сложно, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Правительство компенсирует компаниям затраты на внедрение отечественного ПО

"Могу сразу дать гарантии, что все социальные обязательства, которые государство взяло на себя перед нашими гражданами, безусловно, будут исполнены, чтобы бы ни происходило, как бы ни было сложно, трудно", — сказала политик, комментируя проект бюджета на три года.

Это обязательство записано в Конституции России указала Матвиенко.