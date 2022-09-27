ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. Агрессивная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, направленная на борьбу с высокой инфляцией в стране, основана на завышенных оценках состояния американской экономики и может спровоцировать начало сильнейшей рецессии, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. ФРС и Банк Англии продолжают ужесточать политику

По расчетам рыночного аналитика и научного сотрудника Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалла Ауэрбака, грядущий экономический кризис в США может оказаться одним из сильнейших за всё послевоенное время.

"Исторические данные говорят о том, что дальнейшее ужесточение финансовых условий будет сопровождаться рецессией, которая может оказаться одной из наиболее сильных и продолжительных в послевоенный период", — заявил он.

Эксперт также отмечает, что чрезмерно жесткие действия ФРС по повышению учетной ставки подвергаются критике, поскольку инфляция в США и так снижалась, а в самом регуляторе игнорировали сигналы замедления экономики.

"ФРС ожидает роста (ВВП США) на 1,2% в 2023. Для этого уровень безработицы должен остановиться ниже 4,4%, а исторические наблюдения показывают, что этого не происходит", — добавил эксперт.

По оценкам Ауэрбака, реализация прогнозов монетарного регулятора требует значительного роста производительности, чего в исторический перспективе и сравнении с периодом после Великой рецессии в США не следует ожидать.

"Проше говоря, у ФРС ложный прогноз по росту", — резюмировал он. Reuters: представитель ФРС США советует центробанкам действовать агрессивно

Глава ФРС Джером Пауэлл на брифинге для журналистов 21 сентября признал, что "никто не знает", перейдет ли экономика США в состояние рецессии и насколько серьезной она может оказаться.

Прогнозы Ауэрбака по началу рецессии вследствие политики ФРС поддерживает директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд. Вместе с тем, по его прогнозам, продолжительность нового кризиса в экономике может оказаться меньше ожиданий.

"ФРС слишком долго наполнял систему огромным объемом денег, и политики дошли до слишком высоких дефицитов бюджета. Всё это должно быть оптимизировано", — добавил он.

ФРС США 21 сентября повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых до максимальных значений с 2008 года, а также подтвердила, что продолжит сокращение активов на своем балансе и дальнейшее повышение ставки.

Кроме того, ФРС значительно понизила прогноз по росту ВВП США на 2022 год и ухудшила ожидания по уровню безработицы и инфляции. Прогноз по росту ВВП США на 2022 год значительно снижен до 0,2% с июньских 1,7%, по инфляции – повышен до 5,4% с 5,2% в июне, по безработице — до 3,8% с 3,7%. При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП ухудшен до 1,2% с июньских 1,7%, по безработице повышен до 4,4% с 3,9%, а по инфляции — до 2,8% с 2,6%.