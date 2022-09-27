ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США теряет доверие из-за неспособности побороть высокую инфляцию, такое мнение высказал глава федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард на онлайн-конференции Barclays-CEPR International Policy Forum. Представитель ФРС Эванс допустил повышения ставки в диапазоне 4,25%-4,50%

"Перед нами стоит серьезная проблема инфляции в США. Мы не справляемся с задачей (снижения) инфляции до целевого значения и ставим под угрозу доверие к нашему режиму борьбы с ростом цен", — заявил он в ходе своего выступления.

Буллард добавил, что видит риски перехода американской экономики в рецессию в результате "непредусмотренных макроэкономических шоков".

При этом, по оценкам главы ФРБ, монетарный регулятор США сохранит нынешнюю политику увеличения ставок. Как уточнил банкир, отказ ФРС от текущего целевого значения инфляции в 2% является "плохой идеей", которая также ударит по доверию к регулятору.

ФРС США 21 сентября повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3 — 3,25% годовых — максимальных значений с 2008 года, а также подтвердила, что продолжит сокращение активов на своем балансе и дальнейшее повышение ставки, сохранив целевое значение инфляции на уровне 2%.

Кроме того, ФРС значительно понизила прогноз по росту ВВП США на 2022 год и ухудшила ожидания по уровню безработицы и инфляции. Прогноз по росту ВВП США на 2022 год значительно снижен до 0,2% с июньских 1,7%, по инфляции – повышен до 5,4% с 5,2% в июне, по безработице — до 3,8% с 3,7%. При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП ухудшен до 1,2% с июньских 1,7%, по безработице повышен до 4,4% с 3,9%, а по инфляции — до 2,8% с 2,6%.