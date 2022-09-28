МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Законопроект о бюджете на следующий год и плановый период может поступить в Госдуму в среду, после чего Совет палаты направит документ в рассылку. В Госдуме отметили восстановление российского автопрома

"До 1 октября должен быть внесен проект бюджета. Я не исключаю, что бюджет будет внесен уже завтра, в связи с чем Совет Думы сможет направить его в рассылку", — сообщил РИА Новости глава комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, отвечая на вопрос о повестке Совета палаты на среду.

Консолидированный бюджет РФ в 2022 году будет исполнен с профицитом в 0,1% ВВП, тем не менее в последующие три года будет наблюдаться небольшой дефицит, следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно нему, консолидированный бюджет в текущем году будет исполнен с профицитом в 102,4 миллиарда рублей, или в 0,1% ВВП. В 2023 году дефицит будет равен 59,4 миллиарда рублей (0,04% ВВП), в 2024 году — 53,1 миллиарда рублей (0,03% ВВП), а в 2025 году он сократится до 29,8 миллиарда рублей (0,02% ВВП).

Отметается, что объем налоговых и неналоговых доходов субъектов по отношению к ВВП будет стабильным благодаря принятию дополнительных мер поддержки, направленных на увеличение собственных доходов регионов и стимулирование экономического развития. При этом прогнозируется, что в 2023-2025 годах расходы консолидированных бюджетов субъектов будут увеличиваться ежегодно.

В то же время в проекте федерального бюджета предусматривается постепенное сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Так в 2022 году они составят 3,7 триллиона рублей (2,5% ВВП), 3,2 триллиона рублей в 2023 году, 3 триллиона рублей в 2024 году (1,9 % ВВП), 2,6 триллиона рублей (1,5 % ВВП) в 2025 году.

Финансировать дефицит бюджетов субъектов в рассматриваемом периоде Минфин планирует за счет ценных бумаг, кредитов от кредитных организаций, изменений остатков средств на счетах по учету средств бюджетов субъектов и прочих источников финансирования.