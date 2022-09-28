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Потребительские настроения во Франции ухудшились в сентябре
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Настроения потребителей во Франции в сентябре ухудшились сильнее, чем ожидалось, чему способствовали опасения по поводу инфляции. Национальный институт статистики INSEE сообщил в... ПРАЙМ, 28.09.2022
экономика, новости, франция, потребительские настроения, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Настроения потребителей во Франции в сентябре ухудшились сильнее, чем ожидалось, чему способствовали опасения по поводу инфляции.
Национальный институт статистики INSEE сообщил в среду о том, что индекс потребительских настроений в сентябре упал до 79 пунктов против 82 пунктов в августе.
Согласно прогнозу 15 аналитиков, опрошенных Reuters, в сентябре значение индекса должно было составить 80 пунктов.
Инфляция в еврозоне близка к 10%, что во многом объясняется общемировым ростом цен на энергоносители.