МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Настроения потребителей во Франции в сентябре ухудшились сильнее, чем ожидалось, чему способствовали опасения по поводу инфляции. Доверие потребителей к экономике Германии упало по состоянию на октябрь

Национальный институт статистики INSEE сообщил в среду о том, что индекс потребительских настроений в сентябре упал до 79 пунктов против 82 пунктов в августе.

Согласно прогнозу 15 аналитиков, опрошенных Reuters, в сентябре значение индекса должно было составить 80 пунктов.

Инфляция в еврозоне близка к 10%, что во многом объясняется общемировым ростом цен на энергоносители.