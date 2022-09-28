МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) снизили ожидаемый рост экономики Украины на будущий год до 8% с 25%, предусмотренных в мае. Украина попросит ЕС продлить льготный режим для экспорта

"На 2023 год ЕБРР понизил свой прогноз восстановления экономики до 8% с более высоких 25%, предусмотренных в мае, когда ожидалось, что существенные работы по восстановлению уже будут проводиться. Снижение прогноза является признаком того, насколько сильно неопределенность в отношении будущего влияет на экономические перспективы Украины", — говорится в сообщении на сайте банка.

По информации финучреждения, ВВП страны упал на 15,1% в годовом исчислении в первом квартале текущего года и на 37,2% во втором, в связи с боевыми действиями на территории страны.

"Риски для прогнозов исключительно высокие в зависимости от продолжительности и интенсивности войны", — также отметили в ЕБРР.

По словам советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, Украина в 2021 году была на пике ВВП, историческом максимуме – около 200 миллиардов долларов. На 2022 год, указал он, прогнозировалось, что эта сумма увеличится по меньшей мере на 6-7%. При этом он добавил, что минэкономики оценивает возможное восстановление прежнего уровня ВВП страны в течение трех лет после прекращения военных действий.

Кабмин Украины 13 сентября одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.