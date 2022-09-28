МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз России считает, что продовольственная инфляция в стране на конец года может составить от 12% до 13%, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Декабрьская индексация тарифов ЖКХ повлияет на инфляцию в России, заявил ЦБ

"У нас с вами по большому количеству сырья и продуктов снижение цен по сравнению со скачком цен, который был в прошлом году — помните, у нас инфляция была выше 18% продовольственная? Сейчас за счет объемов производства цены на ряд продуктов и ряд сырья снижаются, соответственно, инфляцию мы ожидаем в коридоре от 12 до 13% на конец года, что в общем является хорошим, стабильным показателем", — сообщила Лут на заседании аграрного комитета Госдумы.

Согласно данным Росстата, продовольственная инфляция в России в августе составила 15,77% в годовом выражении, включая удорожание плодовощной продукции всего на 2,07% по сравнению с августом прошлого года.

По словам Лут, сейчас падает цена производителей на свинину, так как увеличились объемы ее производства после спада из-за вспышек африканской чумы свиней в конце позапрошлого года и в прошлом году. "Нас накрыла АЧС, и у нас сильно выросли цены на свинину. Сейчас они просто приходят в соответствие", — сказала она.

Что касается цен на пшеницу, добавила она, то сейчас на внутреннем рынке идет падение цены из-за поступления объемов нового урожая, но потом цены могут начать расти — в частности, в связи с ожидаемым подорожанием мировых цен на пшеницу.