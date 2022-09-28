МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Экономика России преодолеет спад в 2024 году и начнет рост за счет внутреннего спроса — как потребительского, так и инвестиционного, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Российская экономика оказалась устойчивой к вызовам, заявил Решетников

Выступая в среду в Госдуме в рамках правительственного часа, глава Минэкономразвития напомнил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел серию отраслевых стратегических сессий, и в результате обсуждений был подготовлен сценарий ускоренной адаптации экономики.

"Он предполагает, что экономический спад будет преодолен в 2024 году и далее возобновится экономический рост на основе внутреннего спроса – потребительского и инвестиционного", — сказал Решетников.

Он рассказал о приоритетах данного плана, назвав в числе первых развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков.

"Второй приоритет – импортозамещение. Прежде всего, за счет внутреннего производства. Все министерства на сегодняшний момент сформировали Минпромторгу конкретные задачи по критическому импортозамещению по номенклатуре продукции и базовым потребительским свойствам", — продолжил Решетников.

Для реализации этих планов будут реализованы более 400 проектов, из них порядка 150 — с небольшим инвестиционным циклом, рассказал он. Остальные проекты, по его словам, — это масштабные программы, требующие больших капиталовложений, в том числе из бюджета. "Речь об авиа- и судостроении, радиоэлектронике, малотоннажной химии, транспортном и сельхозмашиностроении", — пояснил министр.

В числе других задач — работа по обеспечению технологического суверенитета и цифровизация, а также стимулирование инвестиционной активности. В качестве еще одного ключевого направления Решетников назвал вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

"И все же еще раз подчеркну, что основа экономического роста – внутренний спрос. Новые возможности, связанные в первую очередь с наращиванием предложения в отраслях, которые ориентированы на внутренний рынок: жилье и ЖКХ, АПК и производство продуктов, внутренний туризм, сфера развлечений и досуга, культура и спорт", — подчеркнул Решетников.

"В 2023 году экономика будет постепенно восстанавливаться, а в 2024 выйдет на устойчивый рост в 2,6%. Основой роста будут рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, сферы услуг… Эти показатели достижимы при реализации тех стратегических приоритетов, о которых сказал", — добавил он.