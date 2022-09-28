МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Сделка между Россией и Афганистаном по поставкам топлива, бензина, СПГ и зерна предварительно одобрена, сейчас обсуждаются детали, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. МИД призвал Байдена к ответу из-за угроз в адрес "Северного потока"

"Да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи сообщило, что "Талибан"* подписал предварительную сделку с Россией по поставкам бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы.

По словам Азизи, в рамках сделки Россия будет поставлять около миллиона тонн бензина, миллиона тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (СПГ) и 2 миллиона тонн пшеницы в год. Он отказался сообщить подробности о ценах и способах оплаты, но отметил, что Россия согласилась предоставить скидку относительно мировых рынков на товары, которые будут поставляться в Афганистан автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ранее Азизи в интервью РИА Новости заявил, что Кабул планирует закупить у России около миллиона тонн дизеля и столько же бензина. Он подчеркнул, что приоритетной афганские власти рассматривают схему оплаты по бартеру. Если же этот вариант не получится, то можно использовать финансовые транзакции.

*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность