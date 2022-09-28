2022-09-28T15:32:38+03:00
2022-09-28T15:32:38+03:00
2022-09-28T15:32:38+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220928/838284830.html
Назван объем допдоходов бюджета от экспортной пошлины на уголь и удобрения
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ДОПДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ ОТ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА УГОЛЬ И УДОБРЕНИЯ В 2023 ГОДУ ОЦЕНИВАЮТСЯ В 135,6 МЛРД РУБ — ПРОЕКТ ПРАЙМ, 28.09.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДОПДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ ОТ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА УГОЛЬ И УДОБРЕНИЯ В 2023 ГОДУ ОЦЕНИВАЮТСЯ В 135,6 МЛРД РУБ — ПРОЕКТ