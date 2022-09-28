2022-09-28T15:32:38+03:00

2022-09-28T15:32:38+03:00

2022-09-28T15:32:38+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220928/838284830.html

Назван объем допдоходов бюджета от экспортной пошлины на уголь и удобрения

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ДОПДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ ОТ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА УГОЛЬ И УДОБРЕНИЯ В 2023 ГОДУ ОЦЕНИВАЮТСЯ В 135,6 МЛРД РУБ — ПРОЕКТ ПРАЙМ, 28.09.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60