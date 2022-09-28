МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. США готовят новую серию антироссийских санкций, новые меры могут затронуть связанные с государством финансовые структуры, передает Wall Street Journal. Еврокомиссия хочет смягчить санкции против России, сообщили СМИ

"Администрация Байдена в свою очередь готовит свою новую серию санкций, намерена усилить финансовый кордон вокруг российской экономики", — пишет газета.

Источники издания отмечают, что меры могут быть направлены на Агентство по страхованию вкладов и национальную платёжную систему "Мир". Также санкции могут коснуться небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" и "Национального расчётного депозитария".

Среди других рассматриваемых мер — отключение новых российских банков от SWIFT, расширение мер экспортного контроля и новые санкции против госкомпаний.

Однако пока окончательного решения по санкциям нет, сообщяет издание.